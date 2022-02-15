В Калужской области смертность за январь снизилась на 15%

В январе 2022 года в Калужской области скончались 1525 человек. Это на 15% меньше, чем было в январе 2021 года, сообщили во вторник, 15 февраля, в региональном управлении ЗАГС.

Чиновники связывают это со снижением уровня заболеваемости коронавирусом.

В январе 2021 года в Калужской области умерли 1750 человек, 2020-го – 1217, 2019 – 1333.

Также в нынешнем январе выросла рождаемость.

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