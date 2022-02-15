В Калуге отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля в Калуге прошел митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны и других вооруженных конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодежных организаций.

В митинге приняли участие Глава Городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской Думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, депутат Городской Думы, участник боевых действий, подполковник запаса Андрей Голубев.

- 15 февраля мы отмечаем 33-ю годовщину окончания Афганской войны, к сожалению, у нас много праздников со слезами на глазах. Сегодня мы отдаем дань памяти тысячам молодых ребят, погибших в Афганистане, – сказал Юрий Моисеев. – Калужане чтут подвиг воинов-интернационалистов, их жертвы не были напрасны, они защищали нашу Родину также как их отцы и деды – ветераны Великой Отечественной. Желаю всем ветеранам Афганистана и других военных конфликтов здоровья, успехов, мира и благополучия. Вечная память павшим!

Афганская война длилась девять лет, один месяц и восемнадцать дней, в ней приняло участие около миллиона советских солдат.

Порядка трех тысяч уроженцев Калужской области проходили службу в Афганистане, за период боевых действий погибло 46 молодых калужан, двое – пропали без вести.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!