В Калужской области пропал 45-летний мужчина

В городе Сухиничи Калужской области пропал 45-летний Сергей ОСИПОВ. Во вторник, 15 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз его видели 9 февраля. У мужчины возможна потеря памяти.

На данный момент нет информации, где может находиться мужчина.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 176 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Серые глаза,

Темно-синяя куртка,

Серо-белая рубашка,

Голубые джинсы,

Резиновые сапоги,

Черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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