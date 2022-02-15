В Калужской области пропал 45-летний мужчина
В городе Сухиничи Калужской области пропал 45-летний Сергей ОСИПОВ. Во вторник, 15 февраля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз его видели 9 февраля. У мужчины возможна потеря памяти.
На данный момент нет информации, где может находиться мужчина.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 176 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Серые глаза,
- Темно-синяя куртка,
- Серо-белая рубашка,
- Голубые джинсы,
- Резиновые сапоги,
- Черная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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