В Калужской области 1148 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1148 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 87 031, сообщили во вторник, 15 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1332.

Госпитализирован за сутки 101 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 310 пациентов. Всего с болезнью справились 67 995 калужан.

Вакцинирован от ковида, по последним официальным данным, 610 481 житель Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 166 631 случай коронавируса. За весь период - 14 480 596. Госпитализированы за сутки – 21 833. Выписан – 137 881, за весь период – 11 470 925. За последние сутки в стране от ковида умерли 704 человека, за все время – 341 635.

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