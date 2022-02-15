Владислав Шапша объяснил введение ограничений для мигрантов в Калужской области

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав ШАПША ввел ограничения для мигрантов. Через три месяца в нашем регионе иностранцам запретят работать в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. Также Калужская область первой в России вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Во вторник, 15 февраля, Шапша в интервью РБК объяснил принятие таких мер.

- Это связано с дисбалансом, прежде всего, - отметил губернатор. - Безусловно, Калужская область является очень активно развивающимся регионом. И нам нужны, в том числе, и руки иностранных специалистов. Но мы видим, что в последнее время количество людей, которое стало приезжать в Калужскую область, совершенно перестало соотноситься с тем количеством, которое нам нужно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей экономики. И уровень специалистов совершенно не тот, на который мы рассчитывали и не соответствует той высокотехнологичной экономике региона, которая на сегодняшний день у нас есть.

Как отметил Шапша, сейчас в Калужской области проживает порядка 50 000 мигрантов.

- Это 5% от жителей Калужской области. Это вполне управляемый процесс, - подчеркнул он. - Мы не ставим целью выгнать мигрантов. Мы ставим целью найти баланс интересов региона и приглашения сюда того количества людей, которое необходимо.

Он заверил, что решение было принято после обсуждения с представителями бизнеса. И это не должно повлиять на уровень цен, а также не должно привести к росту уличной преступности.

- Считаем, что тем отраслям, которые обозначены как ограниченные для приема иностранной рабочей силы, вполне по силам справиться теми ресурсами, которые у нас сегодня есть, - заявил Шапша. - Мы плохо о людях думаем, что они побегут сразу грабить и разбой устраивать. Я думаю, проще переехать подальше от Калуги в данном случае.

По его словам, иностранцы смогут и дальше работать в промышленности, на стройках и в ЖКХ.

Выход из программы по переселению соотечественников Шапша также считает правильным шагом.

- Она стала лазейкой для людей, которые ни квалификацией не обладают, не знают русский язык, - отметил губернатор. - И при этом имеют право по этой программе беспрепятственно стать гражданами России. Изначально программа себя проявила неплохо. Ведь у нас 90 тысяч переселенцев по этой программе переехало. И большая часть из них – это жители наших славянских республик, наши соотечественники, которые близки нам по духу, по культуре. А последние годы – это явный крен в сторону людей, которые, скажем так, не очень близки нам, совершенно не знают русский язык и не собираются его учить, что самое главное.

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