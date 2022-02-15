В Калужской области за месяц родились 695 детей

В Калужской области за январь 2022 года родились 695 детей. Среди них 364 мальчика и 331 девочка, сообщили во вторник, 15 февраля, в региональном управлении ЗАГС.

Самой юной маме было 14 лет, самой опытной - 45 лет, папам – от 17 до 61 года. Средний возраст мамы – 31 год, папы - 30 лет.

За год рождаемость выросла на 15,26%. В январе 2021 года в Калужской области родились 603 ребенка, в январе 2020-го – 713.

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