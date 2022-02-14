Главные новости в Калужской области 14 февраля: новый автобусный маршрут и жалобы учителей

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 14 февраля.

В Калуге новый автобусный маршрут №39 запустят с 1 апреля.

Учителя Калуги жалуются на нелепую отчетность по «Пушкинской карте» и систему образования, не любящую детей.

В Калужской области за неделю оштрафовали 551 водителя, который не пристегнулся ремнем в машине.

Губернатор Калужской области раскритиковал доклады членов правительства.

В Обнинске возбуждено уголовное дело после конфликта охранника школы и мамы ученицы.

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