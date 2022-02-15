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15 февраля родился известный калужский художник Владимир Арепьев

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.02.2022 07:50 0 430
15 февраля родился известный калужский художник Владимир Арепьев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 февраля. 

1785 - «В феврале месяце 15 числа морозы были неслыханно великие, ночью почталион с женою замерз поблизости Еропкина не дошед  до дома 50 саж(еней). На площади парень деревенский подле возу замерз, и еще ехавшие на другом возу с отцом парень замерз, под Каменным мостом нашли 2-х  солдат да лакей. Еще на Жировском дворе, да у перевоза двух лошадь привезла». (Из записок купца Губкина)

1797 – пост калужского губернатора покидает Василий Сергеевич Ланской. Он занимал эту должность с 6.01.1796.

1802 - специальный курьер привез находящемуся со специальным заданием в Калуге Г.Р.Державину собственноручный императорский указ от 8-го февраля, в котором говорилось: «Гаврила Романович! Объявите губернатору Лопухину, чтобы он сдал должность свою впредь до указу виц-губернатору».

1915 – в городе Людиново родился Владимир Карпович Витин (15.02.1915-8.02.1942). Герой Советского Союза (05.05.1942), участник боев в Западной Белоруссии.

1949 – родился Владимир Александрович Арепьев (15.02.1949). Живописец, график, член СХ (1982), председатель Калужской организации СХ (1988-1989), лауреат областной премии имени А.Е.Куликова (1996), городских премий «Поиск и эксперимент в искусстве» (2001, 2002, 2004) и других.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 15.02.2022 07:50 0 430
Тэги: история калуги этот день в истории
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