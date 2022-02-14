Калужская область поднялась на 18 место в рейтинге качества жизни

По итогам 2021 года Калужская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Результаты исследования во вторник, 14 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Наш регион за год улучшил свои показатели. В 2020-м Калужская область занимала 21 место. Опередить удалось Севастополь, Курскую и Тульскую области.

Первое место традиционно заняла Москва. В первой пятерке также Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

Исследование подготовлено по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 годы. Авторы проанализировали 67 показателей, среди которых: уровень доходов, занятость, жилищные условия, безопасность проживания и другие.

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