В Калужской области снизилась заболеваемость коронавирусом

В Калужской области замедлились темпы прироста заболеваемости коронавирусом. В понедельник, 14 февраля, эту тему обсуждали на заседании правительства региона.

Суточный показатель заболеваемости составил 98,4 на 100 тысяч населения. По всей России - 135,16 на 100 тысяч.

Каждый день проводится около 5000 тестов на ковид.

- Мы видим, что после резкого всплеска заболеваемости, благодаря тому, что мы приняли меры, в том числе и по каникулам, по разобщению детей, мы получили в результате снижение заболеваемости, низкий уровень заболеваемости среди тех, кто учится в школе, ниже пороговых значений, и в целом ситуацию, которая позволяет нам с имеющимися мощностями здравоохранения считать её управляемой, - прокомментировал ситуацию губернатор Владислав ШАПША.

Министерство здравоохранения Калужской области также опубликовало графики заболеваемости COVID-19 в нашем регионе:

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