Издательский дом «КП – Калуга» в День книгодарения передал издания Александра Лапина библиотекам Калужской области

В понедельник, 14 февраля, во всем мире отмечается не только День всех влюбленных, но и Международный день дарения книг. Его начали праздновать с 2012 года. Этот день объединяет всех, кто дарит книги и прививает детям любовь к чтению.

Агентство «Комсомольская правда – Калуга» также не осталось в стороне от праздника.

Журналисты передали в дар книги, написанные учредителем издательского дома Александром Лапиным, с целью пополнения библиотечного фонда областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского и библиотечной сети в районах нашего региона.

Фонды пополнили десятки экземпляров книг «Крымский мост» и «Книга живых».

«Крымский мост» - это роман-путешествие сразу в трех измерениях - в пространстве, во времени и в лабиринтах человеческой души. Олег Мировой идет по жизни с гордо поднятой головой. Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, оставался верен присяге и долгу. Когда все в стране перевернулось с ног на голову, сумел и устоять, и выстоять.

Но в один далеко не прекрасный день все рухнет. И в один миг успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его - не более чем призрак, что нужно все начинать сначала. С чистого листа. Он отправится странствовать по миру в поисках Света и простых истин, на которых с незапамятных времен стоит человеческая жизнь.

«Книга живых» - это трилогия, завершающая сагу о поколении, которое вошло в жизнь в начале 60-х годов XX века. «Роман и Дарья» - повесть о любви, вынужденной противостоять обществу, до сих пор расколотому на «красных» и «белых». Роман «Суперхан» - политический детектив, действие которого разворачивается в «дивном новом мире», возведенном на обломках СССР. «Вирусы» - философская притча, осмысление опыта, навязанного нам пандемией. Вместе они раскрывают самые острые темы наших отношений с сегодняшним миром: человек и общество, человек и власть, человек и природа…

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