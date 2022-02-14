Губернатор Калужской области раскритиковал доклады членов правительства

В понедельник, 14 февраля, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША попросил чиновников не зачитывать доклады, а рассказывать своими словами. По его мнению, не всем присутствующим понятно, о чем они говорят.

Первое замечание получила руководитель управления Росреестра по Калужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО после отчета о достижение показателей единой целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости».

- Спасибо, Мария Владимировна, - сказал губернатор. - Вы не обижайтесь, но кроме ваших предложений, которые в конце вы очень внятно сформулировали при такой скорости выступления, я думаю, вряд ли кто-то из присутствующих что-то понял. Я знаю, как ответственно вы относитесь к своей работе и прошу вас в следующий раз учесть, что вы на заседании правительства, а не на пожаре. Мы с вами обсуждаем вопросы, которые связаны с выполнением важнейших вещей, с достижением максимальных результатов во всех показателях целевых моделей. У вас значительное количество показателей, которые вы сегодня решили перечислить по номерам, видимо предполагая, что все члены правительства на зубок знают все эти номера и какие показатели должны быть достигнуты. Давайте так договоримся, Мария Владимировна. Сейчас то, что вы сказали, мы обязательно внимательно изучим. Но если мы с вами хотим достичь серьезных результатов, то надо теснее работать с руководством муниципалитета. Я предлагаю на ближайшей нашей встрече с главами администраций обязательно вам выступить, но подготовившись более ответственно, более понятно. Если вы показываете динамику, покажите это в графиках. Если вы показываете недостижение показателей, объясните, в связи с чем это происходит, что нужно сделать для того, чтобы эти показатели были достигнуты. И уверен, у нас с вами все получится.

Во время отчета министра здравоохранения региона Константина ПАХОМЕНКО о ситуации с распространением коронавируса ситуация повторилась.

- Константин Валентинович, я не знаю, кто вам пишет доклады, но от доклада есть только одни формулировки канцелярские, - прервал Пахоменко губернатор. - Вы своим языком не можете рассказать? Сколько человек у нас звонит на 112? Дозваниваются? Не дозваниваются? Какие консультации они там получают? Какое количество отказов и недовольств есть? В чем причина этого? Вот эта информация от вас нужна. Ну что вы мне доклады зачитываете по бумажке?

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