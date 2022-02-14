В Калужской области 997 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 997 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 85 883, сообщили в понедельник, 14 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1331.

Госпитализированы за сутки 77 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 415 пациентов. Всего с болезнью справились 67 685 калужан.

Вакцинирован от ковида, по последним официальным данным, 610 481 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 180 456 случаев коронавируса. За весь период - 14 313 965. Госпитализирован за сутки – 10 451. Выписаны – 97 185, за весь период – 11 333 044. За последние сутки в стране от ковида умерли 683 человека, за все время – 340 931.

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