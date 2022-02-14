В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 4,1%

В Калужской области за неделю, с 7 по 13 февраля, 15 913 человек заболели ОРВИ. Это на 4,1% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник, 14 февраля, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые показатели превышены на 60%. При этом у детей заболеваемость упала, у взрослых – выросла.

Больше половины всех случаев ОРВИ в регионе зафиксировано в Калуге – 8986 случаев. Пороговые показатели превышены на 140%. Но за неделю заболеваемость снизилась на 19,6%.

В больницы попал 31 пациент с ОРВИ.

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