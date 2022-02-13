В Калуге за неделю родились 80 детей

В Калуге в период с 7 по 12 февраля родились 80 детей. Среди них 42 девочки и 38 мальчиков, сообщили в субботу, 12 февраля, в городском управлении ЗАГС.

Среди новорождённых была одна двойня.

В нашем городе появились Рианна, Дарина, Мирослава, Леонид, Елисавета и Севастьян.

С 8 по 12 февраля в Калуге сыграли 30 свадеб.

C начала года родились 487 малышей и поженились 168 пар.

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