В Калуге за неделю родились 80 детей
В Калуге в период с 7 по 12 февраля родились 80 детей. Среди них 42 девочки и 38 мальчиков, сообщили в субботу, 12 февраля, в городском управлении ЗАГС.
Среди новорождённых была одна двойня.
В нашем городе появились Рианна, Дарина, Мирослава, Леонид, Елисавета и Севастьян.
С 8 по 12 февраля в Калуге сыграли 30 свадеб.
C начала года родились 487 малышей и поженились 168 пар.
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