В Калужской области 1005 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1005 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 84 886, сообщили в воскресенье, 13 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Четыре человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1330.

Госпитализированы за сутки 112 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 428 пациентов. Всего с болезнью справились 67 270 калужан.

По всей России выявлены за сутки 197 949 случаев коронавируса. За весь период - 14 133 509. Госпитализированы за сутки – 12 653. Выписаны – 101 568, за весь период – 11 235 859. За последние сутки в стране от ковида умерли 706 человек, за все время – 340 248.

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