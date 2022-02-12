В Калуге скончался известный врач Сергей Сошников

В Калуге на 86 году жизни скончался врач-травматолог Сергей СОШНИКОВ, проработавший несколько десятилетий в БСМП. В субботу, 12 февраля, об этом сообщила пресс-службе больницы.

Сошников был одним из основателей травматологической службы в Калужской области. Работал в больнице скорой помощи практически с ее открытия в начале 60-х годов.

- Доктор с большой буквы – опытный профессионал, человек долга, добрый и отзывчивый, - говорится в сообщении его коллег.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!