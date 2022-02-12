Население Калуги выросло до 392 тысяч человек

Население Калуги выросло с 341 до 392 тысяч человек. Об этом стало известно по итогам переписи населения, прошедшей осенью минувшего года, сообщил в отчете перед городскими депутатами глава администрации областного центра Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Благодаря этому муниципалитет сможет привлекать дополнительное финансирование при участии в федеральных программах, - пояснил Денисов.

Напомним, по итогам 2021 года население Калужской области возросло почти на 19 000 человек за счет миграции.

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