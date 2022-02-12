В Калужской области 993 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 993 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 83 881, сообщили в субботу, 12 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1326.

Госпитализированы за сутки 134 человека.

Выздоровел от коронавируса за день 401 пациент. Всего с болезнью справился 66 842 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 609 577 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 203 766 случаев коронавируса. За весь период - 13 935 560. Госпитализирован за сутки – 18 597. Выписаны – 112 658, за весь период – 11 134 291. За последние сутки в стране от ковида умерли 729 человек, за все время – 339 542.

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