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Федеральные эксперты прокомментировали решение калужского губернатора выйти из программы переселения соотечественников

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 12.02.2022 08:15 5 1079
Федеральные эксперты прокомментировали решение калужского губернатора выйти из программы переселения соотечественников

Как мы уже рассказывали, Калужская область первой из российских регионов выйдет из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом 11 февраля объявил губернатор Владислав ШАПША.

Он также направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором обосновал необходимость этой меры, сообщает «Клуб регионов».

- При сохранении существующих тенденций за последующие девять лет гражданство в области получат не менее 90 тысяч этнических мусульман, что составит 9% населения региона, – говорится, в частности, в послании. 

По словам губернатора, это неизбежно приведет к возникновению анклавов, которых на территории Калужской области пока нет, и, как следствие, к обострению межнациональных конфликтов, распространению националистической идеологии и ухудшению отношений между представителями разных национальностей.
Также в Калужской области мигрантам запретят работать в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

Федеральные эксперты положительно оценили такой шаг губернатора.

Гендиректор Центра стратегического проектирования, социолог Виктор Потуремский видит в решении губернатора попытку защитить своих граждан. 

- Есть запрос со стороны населения, связанный с тем, что мигранты, особенно в условиях сложной экономики, начинают восприниматься как угроза рабочим местам, в том числе угроза культурная, – это те самые потенциальные 9% населения. Поэтому Шапша выступает с очень смелыми инициативами, и это достаточно серьезный уровень. Как будет развиваться ситуация, на самом деле очень интересно, потому что проблема мигрантов в Калужской области не уникальная, она касается большинства регионов, – сказал он.

Потуремский также обратил внимание, что ряд экспертов выступили с критикой решения Шапши, поскольку считают, что экономика не справится без мигрантов, которые являются пусть и неквалифицированной, но и недорогой рабочей силой. 

- Но я думаю, что Шапша – человек, явно обладающий компетенцией, опытом, хорошо знающий регион, и он не пошел бы на невзвешенные решения. Это точно не популистские решения, – поделился своим мнением собеседник.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что мигранты являются дешевой рабочей силой только для конкретных работодателей, в то время как для регионального и муниципального бюджета они, напротив, обходятся дорого. 

- Я на днях общался с одним из мэров российских городов, и он мне объяснил: да, их работодатели платят, наверное, меньше, чем российским работникам. Но дальше что происходит? Они в рамках программы переселения соотечественников претендуют на российское гражданство. А приезжают они, как правило, уже многодетными семьями. То есть вокруг одного мигранта большое количество людей, которые создают социальную нагрузку на здравоохранение, на образовательную, на пенсионную систему, на социальную, муниципалитеты берут на себя обязательства по обучению их детей в школе, – рассуждает политолог.

Решение Шапши приостановить действие программы Минченко считает логичным и по другой причине: 

- Когда вы имеете небольшое количество мигрантов, которые не знают языка или знают его плохо, это один вопрос. Но когда начинают создаваться уже анклавы, существующие по своим законам, то мы видели, к чему это приводит на примере многих стран. 

Он отметил, что все экономически развитые регионы, а также нефтедобывающие центры становятся точкам притяжения мигрантов. 

- Хорошо, что Шапша стал голосом губернаторов, потому что он, уверяю вас, не единственный, кого волнует эта проблема, – добавил Минченко.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 12.02.2022 08:15 5 1079
Тэги: общество область
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