Чего ожидать от рынка недвижимости Калуги в 2022 году

Цены на недвижимость в нашем городе продолжали заметно расти весь 2021 год. Декабрь не стал исключением и завершился на таких же высоких рубежах.

Итоги года

Стоимость квадратного метра в новостройках Калуги за прошедший год выросла в среднем на 30 %. На вторичном рынке прибавка составила около 25,6 %. И такая тенденция характерна не только для нашего региона, но и практически для всех субъектов РФ.

Россия вошла в десятку мировых лидеров по темпам роста стоимости жилья. Этот результат стал следствием сразу нескольких процессов.

Произошел всплеск спроса на новостройки, вызванный льготной ипотекой от государства. Для большего количества калужских семей покупка жилья стала посильной задачей. А активный спрос в свою очередь спровоцировал рост цен на новые квартиры.

Реакцией на ситуацию с новостройками стало повышенное внимание ко вторичному рынку недвижимости, как к более приемлемому варианту для тех, кто приобретает квадратные метры за наличные.

Особенно заметен интерес покупателей ко «вторичке» стал к концу года.

Фактор роста

В новом году стоимость недвижимости, следуя заданным ранее тенденциям, продолжает демонстрировать уверенный рост.

- Как выбрать лучшее время для покупки недвижимости?

- Думаю, напрасно тратить драгоценное время на ожидание момента, – объясняет директор отдела продаж компании «Этажи» Евгений ФАЛИЛЕВ. - Мы не можем предугадать и сказать – «вот сейчас самое время», на рынок влияет очень много факторов.

И все же, мы ведем аналитику и на основании этих данных можем сказать, что рынок растёт, спрос растёт, и в ближайшем будущем не будет резкого снижение цен за квадратный метр. Семьи, которые планируют приобретать недвижимость для себя, могу сказать, Лучшие время для всех дел – это здесь и сейчас.

В январе ипотека перешагнула порог в 10 процентов, что стало следствием повышения Центробанком ключевой ставки. Уже повысили ставку такие крупные банки, как ВТБ, Сбербанк, не за горами реакция и других игроков рынка.

Макроэкономический опрос, опубликованный на официальном сайте Центрального банка РФ, показал, что прогноз средней ставки за 2022 год вырос до 9,1% годовых. Он проводился с 27 января по 1 февраля этого года.

Возникает резонный вопрос – если проценты по ипотеке растут, почему не замедляется рост цен на новостройки? Одним из ответов на него является подорожание строительных материалов.

— Расскажите, какие процессы происходят на рынке ипотечного кредитования?

— В связи с изменениями ключевой ставки ЦБ, мы наблюдаем как банки поднимают ипотечные ставки . В некоторых банках эта ставка уже стала двузначной - комментирует Евгений ФАЛИЛЕВ. Но не все так плохо, как может казаться, все еще действуют программы господдержки, например, Семейная ипотека позволила многим семьям обзавестись собственным жильем. Также для клиентов нашей компании действуют особые условия в ряде банков, что позволяет существенно сэкономить.

У меня часто задают вопрос, перестанут ли расти ипотечные ставки в ближайшее время?

Я отвечаю, что рост ставок может прекратиться не раньше третьего квартала, думаю в этом году снижения ставок можно не ожидать.

И как я говорил ранее лучшее время для всех дел – это здесь и сейчас.

Если вы планируете приобрести недвижимость с помощью ипотеки, то чем раньше будет подана заявка, тем будет выгоднее и интереснее предложение от банков – резюмирует Евгений Андреевич.

Непраздные вопросы

Что же в целом происходит с ценой на жилье в начале 2022 года?

Средняя стоимость квадратного метра новостройки комфорт-класса, например, на Правобережье, начинается от 93 799 за м².

Новостройки эконом-класса в микрорайоне Тайфун продают от 83 550 рублей за м².

Если говорить о вторичном рынке Правобережья, то здесь стоимость однокомнатной квартиры эконом-класса уверенно держится на уровне не ниже 3 млн рублей, а в многоквартирных домах комфорт-класса – давно перевалила порог в 4 млн рублей.

Даже стоимость малогабаритных «вторичек» на улице Радищева в микрорайоне Малинники с конца прошлого года составляет 2 млн. рублей.

Опираясь на опыт прошлого года, мы видим, что стоимость квадратного метра жилья как на первичном, так и на вторичном рынках не только не уменьшилась, но и демонстрировала непрерывный уверенный рост. Можем ли надеяться на усмирение аппетитов? Или слухи о пике стоимости жилья к 2023 году более чем реальны?

- Что повлияло на рост цен недвижимости и какие дальнейшие перспективы?

- За 2 последних года рынок недвижимости сильно изменился.

Все наблюдали за низкой ставкой в ЦБ, льготную ипотеку и, в конце концов, повышение ставок – обобщает Евгений ФАЛИЛЕВ.

Естественно пандемия внесла свои коррективы, люди стали трепетно относится и ценить комфорт и свободу, что привело к росту спроса на загородную недвижимость. Следом сильно повлиял и рост цен на строительные материалы, что сказалось и на вторичном рынке, и на рынке новостроек.

Что насчёт цен в 2022 году в Калуге, скажу, что цены не будут стремительно расти, так как мы наблюдали с вами год назад, но и резкого падения не будет. Мои прогнозы что цены на недвижимость будут приблизительно варьироваться такой же отметки, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Каким будет развитие событий покажет время – завершает Евгенний Андреевич.

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