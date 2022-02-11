Главные новости в Калужской области 11 февраля: масштабные проблемы с транспортом и ограничения для мигрантов

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 11 февраля.

Городской голова Калуги пообещал наказать перевозчиков, которые не вышли на маршруты.

Перевозчики Калуги подтвердили – проблемы с маршрутками связаны с тахографами.

Владислав Шапша устроил внезапную проверку в миграционном центре.

В Калужской области запретили работу мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В Калуге 14-летняя девочка пострадала при обрушении остановки под тяжестью снега.

Территорию бывшего завода «Кристалл» в Калуге начнут развивать в 2022 году.

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