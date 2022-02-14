14 февраля в Калуге провели первую службу в новом храме

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 февраля.

1792 - родился Александр Яковлевич Миркович (14(2).02.1792-27.06.1888). Русский генерал сербского происхождения, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист, просветитель. Более ста лет назад в Калуге на участке, где сейчас стоит здание Областной библиотеки имени В.Г. Белинского, находилась «Никольская дача», принадлежавшая Мирковичу. Погребен в Крестовоздвиженском (Крестовском) мужском монастыре. В 30-е годы XX века храм, колокольня и некрополь монастыря были разрушены.

1825 – калужским гражданским губернатором назначен Александр Петрович Оболенский (1781 - 1855). Исполнял должность калужского губернатора с 1825 по 1831 год.

1900 - в деревне Варваровка Харьковской области родился Анисим Михайлович Голоско (2(14).02.1900 – 28.02.1955). Герой Советского Союза (19.03.1944), генерал-майор, командир 333-й стрелковой дивизии, боевой путь которой закончился в Болгарии. Жил (с 1954 года) и похоронен в Калуге.

2002 – была совершена первая Божественная литургия в Калужском храме в честь мученика Трифона в микрорайоне Малинники Октябрьского округа города Калуги.

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