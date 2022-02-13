13 февраля Иван Тургенев пожертвовал крестьянам свой калужский дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 февраля.

1795 – скончался статский советник Матфей Яковлевич Тиличеев, кавалер 4 ст(епени) св. Владимира, был на многих баталиях, получил много ран. 65 лет отроду погребен в Лаврентеве монастыре. (Из записок купца Губкина). Дом, принадлежавший Теличееву, сохранился и теперь. Калужане знают его по имени более позднего владельца – Польман (ул. Ленина, 62).

1829 – в Калуге умер князь Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, а через два дня из-за «утомления уходом за больными детьми и простуды» умерла его дочь, княгиня Аграфена Юрьевна Оболенская, супруга калужского губернатора. Отец и дочь были похоронены рядом, в Калуге, в Лаврентьевом монастыре. У двух могил была одна общая плита и один общий чугунный памятник с надписью. На руках губернатора Александра Петровича Оболенского осталось 10 детей разных возрастов.

1862 – писатель Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) пожертвовал крестьянам свой дом под сельскую школу в сельце Грибовка Жиздринского уезда. Здесь и в других близлежащих деревнях располагались владения Тургенева, унаследованные от матери.

1912 – в селе Каменском Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

1942 – в битве под Зайцевой Горой погиб полковник Михаил Петрович Краснопивцев (9.02.1896 -1942).

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