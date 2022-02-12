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12 февраля в Калуге впервые показали картины Шишкина и Репина

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.02.2022 07:50 0 371
12 февраля в Калуге впервые показали картины Шишкина и Репина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 февраля.

1821 – родился Федор Семенович Унковский (12.02(31.01).1821-29(17).11.1863), второй сын Семена Яковлевича Унковского. С 1846 по 1849 год служил в Калужской палате Гражданского суда

1899 – в залах Дворянского собрания открылась первая в Калуге выставка Товарищества передвижников. Посетители выставки увидели картины Шишкина («Корабельная роща»), Левитана («Лунная ночь»), Репина, Нестерова, Поленова, Архипова, Касаткина, Дубовского и др.

1921 – в деревне Бунаково-2 Ферзиковского района родился Алексей Фролович Соломатин (1921-1943). Летчик, Герой Советского Союза. Погиб 21 мая 1943 года во время воздушного боя в районе хутора Павловка Ростовской области.

1932 – газета «Коммуна» сообщила читателям об открытии вечернего пединститута в Калуге.

1941 – в городе Одессе родился Анатолий Иванович Шевченко. Вице-адмирал (1991), исследователь Арктики, Почетный полярник, командир эскадры (1987-1995), действительный член Русского Географического общества, с 2011 года – председатель Обнинского отделения РГО.

1992 – в Калуге решением городской Управы (12.02.1992) был учрежден муниципальный музей народных промыслов «Дом мастеров». Музейная экспозиция открылась 29 декабря 1992 года. В её основу легла коллекция предметов народного искусства Калужского края 60-80-х годов XIX века, собранная краеведом, Заслуженным работником культуры Российской Федерации Владимиром Никаноровичем Раковым. Деревянное здание музея – образец плотницкого искусства и калужских резчиков по дереву (в Григоровом переулке) является памятником истории и культуры республиканского значения. Построено в середине XIX века, с 1883 года принадлежало князю В.Д. Волконскому. В начале XX века его приобрели купцы Д.И. и Г.И. Слесаревы.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.02.2022 07:50 0 371
Тэги: история калуги этот день в истории
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