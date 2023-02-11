11 февраля ветер сломал крест на церкви в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 февраля.

1732 - царским указом утверждена компания фабрикантов Карамышев-Щепочкин-Гончаров. Основателем полотняного завода (в последующем усадьба Гочаровых "Полотняный Завод" - примечание редакции) был калужский купец Тимофей Филатович Карамышев. Ему Царь Петр I дал Указ (21(10) марта 1718) на строительство завода "для дела парусных полотен".

1797 – «В конце генваря и в начале февраля были жестокие ветры северо-западные с 10 на 11. И весь 11 день был жестокой порывистой ветр. С церкви Воскресения Христова крест сломило. Во многих домах кровли повредило на казенных строениях железной кровли часть взорвало (источник - записки купца Губкина).

1899 – в городе Козельске Калужской губернии в семье священника родился Григорий Александрович Медынский (Покровский) (1899-1984), писатель, лауреат Государственной премии СССР (1949). Произведения Григория Медынского переведены на иностранные языки.

1917 – родился Иван Семенович Синицын (1917-1998). Калужский писатель, журналист. Участник Великой Отечественной войны, удостоен ордена Красной Звезды. За серию публицистических работ награжден орденом "Знак Почета".

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