В Калужской области прокуратура предложила оснастить видеорегистраторами сотрудников миграционного центра

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ предложил региональному правительству оснастить видеорегистраторами сотрудников миграционного центра. В пятницу, 11 февраля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Поводом к внесению предложения стали предварительные результаты проверки информации об использовании иностранными гражданами сертификатов о знании русского языка при их отсутствии, - пояснили в прокуратуре. - Всем выявленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка. При этом оснащение работников миграционного центра видеорегистраторами позволит оперативно получать необходимые доказательства противоправной деятельности лиц, осуществляющих выдачу сертификатов иностранцам без знания русского языка.

Напомним, утром 11 февраля губернатор Владислав Шапша устроил внезапную проверку в миграционном центре в Боровском районе. Там он обнаружил иностранца с сертификатом о знании русского языка, который ничего не понимал.

- Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! – подчеркнул глава региона.

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