Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области прокуратура предложила оснастить видеорегистраторами сотрудников миграционного центра

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2022 16:37 8 617
В Калужской области прокуратура предложила оснастить видеорегистраторами сотрудников миграционного центра

Прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ предложил региональному правительству оснастить видеорегистраторами сотрудников миграционного центра. В пятницу, 11 февраля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Поводом к внесению предложения стали предварительные результаты проверки информации об использовании иностранными гражданами сертификатов о знании русского языка при их отсутствии, - пояснили в прокуратуре. - Всем выявленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка. При этом оснащение работников миграционного центра видеорегистраторами позволит оперативно получать необходимые доказательства противоправной деятельности лиц, осуществляющих выдачу сертификатов иностранцам без знания русского языка.

Напомним, утром 11 февраля губернатор Владислав Шапша устроил внезапную проверку в миграционном центре в Боровском районе. Там он обнаружил иностранца с сертификатом о знании русского языка, который ничего не понимал.

- Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! – подчеркнул глава региона.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2022 16:37 8 617
Тэги: общество прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как защитить двери от вскрытия?
Выкуп апартаментов
Как выбирать кулон и подвеску на шею?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru