В Калуге новое здание Театра юного зрителя собираются построить досрочно

В Калуге уже в следующем году планируется завершить строительство Театра юного зрителя. Об этом на отчете перед депутатами сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Есть вероятность завершить его реализацию, в случае принятия решения об ускорении финансирования, в 2023 году, - заявил глава администрации.

Изначально возвести здание планировалось как раз к декабрю 2023-го, но потом окончание строительства сдвинулось на 2024-й.

Стоимость театра, который строится на месте бывшего рынка – почти 900 миллионов рублей. Работами занимается подмосковный подрядчик.

Согласно конкурсной документации, на месте купола появится трехэтажное здание театра с двумя зрительными залами – на 468 и 89 мест.

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