В Калуге найдена живой пропавшая 25-летняя девушка

Как мы уже рассказывали, в Калуге 7 февраля пропала 25-летняя девушка. В пятницу, 11 февраля, ее удалось найти живой, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найдена, жива! – говорится в сообщении волонтеров.

Что именно с ней произошло, не уточняется.

В то же время до сих пор продолжаются поиски 36-летней калужанки, пропавшей в декабре.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!