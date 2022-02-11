Председатель Заксобрания объяснил необходимость обмена землями между Калужской и Брянской областями

В пятницу, 11 февраля, на пленарном заседании Совета Федерации под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко обсуждался вопрос об изменении границ Калужской и Брянской областей. В заседании принял участие председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко доложил, что целью изменения границ является ликвидация существующих на сегодняшний день анклавов. В первую очередь, анклава села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, которое входит в состав Калужской области, но фактически отделено от ее границ. Обмен производится сопоставимыми по площади землями лесного фонда.

Сенаторы единогласно поддержали данную инициативу.

- Село с нашим регионом связывала единственная щебеночно-грунтовая автомобильная дорога, - пояснил Геннадий Новосельцев. - Она проходила по территории Брянской области. Поэтому отремонтировать ее, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, мы не могли. Это было бы нецелевое расходование бюджетных средств.

Он поблагодарил сенаторов за то, что в данном вопросе поставлена точка.

- Село Желтянка теперь не является анклавом, - подчеркнул председатель Заксобрания. - Калужская область получила возможность полноценно решать проблемы его жителей, развивать его инфраструктуру, поддерживать в нормативном состоянии дорогу. Будем теперь совместно с исполнительными органами власти прорабатывать все эти «хозяйственные» вопросы.

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