Олег Калугин поддержал выход Калужской области из программы по переселению соотечественников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 11 февраля, объявил о выходе региона из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Это решение поддержал министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН.

- Данное решение беспрецедентно, потому что мы первый субъект Российской Федерации, заявляющий о необходимости приостановления этой Программы. Она успешно работала с 2007 по 2017 годы. Благодаря ей десятки тысяч русских людей из республик бывшего СССР по упрощенной программе получили российское гражданство, - отметил Калугин. - Но с 2018 года программа перестала соответствовать своим целевым показателям. В числе получивших наше гражданство начали доминировать выходцы из стран Средней Азии, многие из которых даже не потрудились выучить русский язык. К 2021 году их доля составила 65%.

По мнению министра, выход из этой программы – это кардинальная мера по решению миграционной проблемы.

- А русские люди смогут воспользоваться нормами федерального закона «О гражданстве РФ» для упрощенного получения российского паспорта, - пояснил он.

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