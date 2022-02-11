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Председатель Заксобрания назвал решение губернатора по мигрантам строгим, но взвешенным

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2022 14:25 0 358
Председатель Заксобрания назвал решение губернатора по мигрантам строгим, но взвешенным

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 11 февраля, объявил о введении ограничений для мигрантов. Это решение прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

- Миграционная проблема в последнее время в Калужской области обострилась, особенно в северных районах региона, где идет бурное экономическое развитие, - подчеркнул он. - И, естественно, со стороны губернатора последовали управленческие решения. Сегодня он подписал постановление, которое вводит запрет на привлечение иностранных граждан к работе по патентам в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. Сроки приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с новыми требованиями - 3 месяца со дня вступления в силу постановления.

Новосельцев назвал решение строгим, но взвешенным.

- В этих отраслях экономики не возникнет «кадрового голода» после введения запрета, - считает он. - Здесь могут работать и наши соотечественники. Отрасли же, где без мигрантов не обойтись, под запрет не попадают. Но и здесь нужно более жестко контролировать пребывание иностранцев на территории региона. Они должны знать русский язык, наши законы и приезжать к нам на работу в том количестве, которое необходимо для экономики региона.

Также председатель регионального парламента высказался о приостановке разработки государственной программы Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом на период с 2022 по 2027 год».

- Программа позволяла без знания русского языка получить гражданство, - заявил Новосельцев. - Как следствие, в прошлом году по этой программе к нам приехало более 80 процентов граждан из Средней Азии, которые практически не знают нашего языка, истории и культуры и не желают ассимилироваться. Так что решение главы региона вполне обоснованно. При этом для русскоязычного населения остаётся возможность получить гражданство в соответствии с законодательством РФ.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2022 14:25 0 358
Тэги: законодательное собрание
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