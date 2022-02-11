Геннадий Скляр поддержал решения губернатора о введении ограничений для мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 11 февраля, объявил о введении ограничений для мигрантов. Это решение поддержал депутат Государственной Думы от нашего региона Геннадий СКЛЯР.

- Последовательность и смелость брать на себя ответственность, не кивая на федеральный центр, - так прокомментировал Скляр. - Нужно отметить, что ситуация в разных регионах России с мигрантами серьезно отличается. В нашей области она потребовала решительных действий губернатора. И он пошел на эти бескомпромиссные решения. Нам остается только поддержать его в этом.

Напомним, Калужская область вышла из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Также через три месяца вводится запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.

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