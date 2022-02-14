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В Калуге развитием Tele2 займется Алексей Бойко

Опубликовано: 14.02.2022 10:43 0 367
В Калуге развитием Tele2 займется Алексей Бойко

Оператор сообщает о новом назначении в ЦФО. Алексей Бойко заступил на должность директора калужского филиала. Ранее он успешно реализовал проекты по укреплению позиции оператора на Юге и в Костромской области.

В сферу ответственности Алексея Бойко войдет коммерческое развитие оператора и усиление розничной сети, улучшение качества связи в городе и области. Особое внимание он уделит поддержке корпоративной культуры и ценностей компании в коллективе. На своей позиции Алексей Бойко подчиняется директору макрорегиона «Центр» Денису Маликову.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Калужская область – значимый для оператора регион, который отличается высоким уровнем цифрового развития и вместе с этим бережно сохраняет вековые традиции и историческое наследие. Так, например, именно Калуга стала одним из первых городов страны, в котором при участии оператора удалось реализовать проект «Чистое небо»: совместная работа позволила обеспечить жителей высококачественными услугами связи и при этом – освободить пространство городских улиц от коммуникационных проводов. Под руководством Алексея Бойко Tele2 в Калужской области продолжит создавать инновационные сервисы, которые принесут пользу как жителям, так и городам, и малым населенным пунктам. Уверен, высокий профессионализм Алексея позволит реализовать амбициозные задачи».

Алексей Бойко около 10 лет успешно работает на руководящих должностях в телеком-отрасли. К команде оператора он присоединился в 2018 году, заступив на должность коммерческого директора филиала в Краснодарском крае и Республике Адыгее. С мая 2020 года Алексей Бойко возглавлял костромской филиал макрорегиона «Центр».
 

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Опубликовано: 14.02.2022 10:43 0 367
Тэги: новости компаний
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