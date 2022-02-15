Две трети калужан пользуются смартфонами дороже 10 тысяч рублей

Tele2 проанализировала, какие телефоны предпочитают клиенты из Калужской области. Жители начали массово переходить на устройства высокой ценовой категории с большими экранами. Лидером по проникновению в сети оператора стал бренд Xiaomi.

Еще в прошлом году калужане сместили фокус в сторону качественных и технологичных моделей. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях, смотреть фильмы прямо с экрана телефона и использовать устройства для решения рабочих вопросов. При этом и жизненный цикл смартфонов увеличился: в основном, он составляет 2-3 года.

Так, две трети абонентов в регионе уже купили гаджеты ценой от 10 тысяч рублей с дисплеем свыше 6 дюймов. А в целом по базе практически не осталось клиентов, телефоны которых не поддерживают 4G.

Самый динамичный прирост доли пользователей в регионе был у бренда Xiaomi – такие аппараты в ходу уже у 23% клиентов Tele2 (против 19% годом ранее). Этому в том числе способствовал новый сервис оператора – обмен минут из тарифа на скидку до 4000 рублей на Xiaomi. Всего за несколько месяцев жители страны обменяли таким образом 60 млн минут.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Спрос на более технологичные и инновационные устройства неизменно растет, что подтверждает динамика их жизни в нашей сети. Клиенты все чаще выбирают качественные и функциональные гаджеты, используя их значительно дольше. Тесное сотрудничество с вендорами, развитие и высокое качество сети оператора позволяют абонентам наслаждаться всеми возможностями цифровых сервисов на высоких скоростях».

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