Надвигается снежный циклон: что посмотреть дома зимними вечерами



По разным социологическим данным, примерно треть россиян на досуге предпочитают смотреть фильмы. Вероятно, в ближайшие дни число домашних любителей кинематографа увеличится, ведь прогулки придется отложить: Гидрометцентр спрогнозировал новые сильные снегопады в ЦФО.

Поддерживая увлечения жителей, Tele2 сделала подборку из захватывающих картин, которые удивят сюжетной линией и развязкой. Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатре Wink в обмен на минуты из тарифа. Процедура обмена простая и удобная: подробнее о ней – в конце материала.

Острый сюжет, сильный финал

Начнем подборку с рейтинговой ленты «Перемены» (16+), которая вышла в прокат 2020 году. По сюжету, женщина отправляется в кругосветное путешествие, о котором она мечтала когда-то вместе с мужем. Первая же остановка меняет ее жизнь навсегда. В главных ролях снялись Элизабет Херли, Крейг Фергюссон и Кэти Ли.

Любители комедий оценят картину «Болельщицы со стажем» (12+). Женщины показывают на своем примере, как надо встречать старость. Зажигательная картина с Дайан Китон оставит приятное «послевкусие» и даст повод поразмыслить, что каждому доступны безграничные возможности – стоит только захотеть.

Для тех, кто ценит классику американских хорроров, подойдет новинка «Крик. Кровавое посвящение» (18+). После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в студенческом сообществе. Название картины отсылает сразу к двум культовым картинам: «Крик» 1996 года и «Кровавое посвящение» 1984-го, в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев – студентов и старшеклассников.

Завершим рекомендации психологическим триллером «Стилистка» (18+). Главная героиня, которая по-своему воспринимает мир и способна на жесткие преступления, становится стилистом для обаятельной и общительной девушки. В течение всей ленты происходит борьба героини с ее внутренними порывами, и только в самом конце зрители узнают, что все же победит – добро или зло.

Минуты – в обмен на фильмы

– В прошлом году, следуя другим правилам, мы открыли для клиентов новую возможность – обмен минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, – рассказал директор калужского филиала Tele2 Алексей Бойко. – Услуга сразу набрала популярность как в Калужской области, так и по всей России – жители страны обменяли на кино свыше 117 млн минут. В снежные дни, когда не хочется выходить из дома, такой сервис становится просто незаменимым.

Совершить обмен можно в разделе «Управление минутами» в приложении «Мой Tele2». Для этого достаточно выбрать нужную ленту из каталога и следовать подсказкам. На телефон придет код для бесплатного доступа в онлайн-кинотеатр Wink.



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