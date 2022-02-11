Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Надвигается снежный циклон: что посмотреть дома зимними вечерами

Опубликовано: 11.02.2022 14:28 0 501
Надвигается снежный циклон: что посмотреть дома зимними вечерами


По разным социологическим данным, примерно треть россиян на досуге предпочитают смотреть фильмы. Вероятно, в ближайшие дни число домашних любителей кинематографа увеличится, ведь прогулки придется отложить: Гидрометцентр спрогнозировал новые сильные снегопады в ЦФО.

Поддерживая увлечения жителей, Tele2 сделала подборку из захватывающих картин, которые удивят сюжетной линией и развязкой. Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатре Wink в обмен на минуты из тарифа. Процедура обмена простая и удобная: подробнее о ней – в конце материала.

Острый сюжет, сильный финал

Начнем подборку с рейтинговой ленты «Перемены» (16+), которая вышла в прокат 2020 году. По сюжету, женщина отправляется в кругосветное путешествие, о котором она мечтала когда-то вместе с мужем. Первая же остановка меняет ее жизнь навсегда. В главных ролях снялись Элизабет Херли, Крейг Фергюссон и Кэти Ли.

Любители комедий оценят картину «Болельщицы со стажем» (12+). Женщины показывают на своем примере, как надо встречать старость. Зажигательная картина с Дайан Китон оставит приятное «послевкусие» и даст повод поразмыслить, что каждому доступны безграничные возможности – стоит только захотеть.

Для тех, кто ценит классику американских хорроров, подойдет новинка «Крик. Кровавое посвящение» (18+). После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в студенческом сообществе. Название картины отсылает сразу к двум культовым картинам: «Крик» 1996 года и «Кровавое посвящение» 1984-го, в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев – студентов и старшеклассников.

Завершим рекомендации психологическим триллером «Стилистка» (18+). Главная героиня, которая по-своему воспринимает мир и способна на жесткие преступления, становится стилистом для обаятельной и общительной девушки. В течение всей ленты происходит борьба героини с ее внутренними порывами, и только в самом конце зрители узнают, что все же победит – добро или зло.

Минуты – в обмен на фильмы

– В прошлом году, следуя другим правилам, мы открыли для клиентов новую возможность – обмен минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, – рассказал директор калужского филиала Tele2 Алексей Бойко. – Услуга сразу набрала популярность как в Калужской области, так и по всей России – жители страны обменяли на кино свыше 117 млн минут. В снежные дни, когда не хочется выходить из дома, такой сервис становится просто незаменимым.

Совершить обмен можно в разделе «Управление минутами» в приложении «Мой Tele2». Для этого достаточно выбрать нужную ленту из каталога и следовать подсказкам. На телефон придет код для бесплатного доступа в онлайн-кинотеатр Wink.
 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 11.02.2022 14:28 0 501
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как защитить двери от вскрытия?
Выкуп апартаментов
Как выбирать кулон и подвеску на шею?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru