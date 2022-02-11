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«билайн.аналитика»: россияне стали играть больше в онлайн-игры

Опубликовано: 11.02.2022 13:59 0 282
«билайн.аналитика»: россияне стали играть больше в онлайн-игры

В России заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает мобильный оператор билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества интернет-доступа.

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн игры от популярных издательств. Результаты показывают, что общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30-35%. При этом на некоторые топовые игры трафик вырос в два раза.

Если говорить о мобильных играх, то здесь трафик увеличился в среднем на 35-40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года. Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета.

Так, билайн в Калужской области за последний год увеличил сеть 4G на 20%, а ёмкость сети – в 1.5 раза. Также оператор заменил оборудование на 50% базовых станций 2G и 3G. Это позволяет клиентам пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях.

«Чтобы наши абоненты могли пользоваться интернетом с комфортом, на высоких скоростях, мы активно развиваем нашу сеть. Мы не только строим базовые станции, чтобы улучшить мобильный интернет, но и развиваем проводной домашний интернет. На данный момент, в Калуге более 90% домов подключены к нашему фиксированному интернету,» - комментирует директор калужского филиала билайна Ольга Маркина.

В компании добавляют, что общему росту игрового трафика, помимо увеличения количества геймеров, способствует улучшение качества доступа. Так, билайн для улучшения международного доступа организовал в 2021 году прямое сетевое взаимодействие на узлах связи в Европе и США, а также в Азии – в Токио и Гонконге.

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Опубликовано: 11.02.2022 13:59 0 282
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