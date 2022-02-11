Прокуратура Калужской области начала проверку после визита Шапши в миграционный центр

Как мы уже рассказывали, утром 11 февраля губернатор Калужской области Владислав ШАПША устроил внезапную проверку в миграционном центре в Боровском районе. Глава региона опубликовал видео, на котором запечатлен его разговор с одним из мигрантов, который предоставил сертификат на знание русского языка, хотя почти ничего не понимает. Судя по этому ролику, документ был куплен у кого-то за 5000 рублей.

Проверку по факту возможного нарушения законодательства начала прокуратура региона.

- Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства при получении патентов, предоставляющих право иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки будут изучены обстоятельства получения соответствующих сертификатов, проверена их подлинность, дана правовая оценка как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат.

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