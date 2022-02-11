В Калужской области 1050 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 1050 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 82 888, сообщили в пятницу, 11 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1325.

Госпитализированы за сутки 102 человека.

Выздоровели от коронавируса за день 306 пациентов. Всего с болезнью справился 66 441 калужанин.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 609 577 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 203 949 случаев коронавируса - максимальный показатель за все время. За весь период - 13 731 794. Госпитализирован за сутки – 19 281. Выписаны – 112 236, за весь период – 11 021 633. За последние сутки в стране от ковида умерли 722 человека, за все время – 338 813.

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