В Калужской области привились от коронавируса 609 577 человек

В четверг, 10 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 268 человек. Общее количество вакцинированных достигло 609 577, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 93,75%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 10 февраля.

В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 февраля 2022 года:

Жуковский район – 143,59%,

Боровский район – 137,65%,

Медынский район – 135,82%,

Думиничский район – 130,27%,

Перемышльский район – 127,66%,

Бабынинский район – 125,89%,

Барятинский район – 123,7%,

Спас-Деменский район – 119,91%,

Козельский район – 112,15%,

Сухиничский район – 111,03%,

Мещовский район – 110,61%,

Ферзиковский район – 108,18%,

Юхновский район – 101,18%,

Куйбышевский район – 100,61%,

Ульяновский район – 96,37%,

Мосальский район – 94,53%,

Тарусский район – 94,37%,

Жиздринский район – 92,7%,

Хвастовичский район – 87,69%,

Дзержинский район – 85,91%,

Калуга – 85,58%,

Людиновский район – 85,41%,

Обнинск – 85,31%,

Малоярославецкий район – 85%,

Кировский район – 82,76%,

Износковский район – 82,1%.

Данные на 10 февраля.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!