В Калужской области привились от коронавируса 609 577 человек
В четверг, 10 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 268 человек. Общее количество вакцинированных достигло 609 577, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 93,75%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 10 февраля.
В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 февраля 2022 года:
- Жуковский район – 143,59%,
- Боровский район – 137,65%,
- Медынский район – 135,82%,
- Думиничский район – 130,27%,
- Перемышльский район – 127,66%,
- Бабынинский район – 125,89%,
- Барятинский район – 123,7%,
- Спас-Деменский район – 119,91%,
- Козельский район – 112,15%,
- Сухиничский район – 111,03%,
- Мещовский район – 110,61%,
- Ферзиковский район – 108,18%,
- Юхновский район – 101,18%,
- Куйбышевский район – 100,61%,
- Ульяновский район – 96,37%,
- Мосальский район – 94,53%,
- Тарусский район – 94,37%,
- Жиздринский район – 92,7%,
- Хвастовичский район – 87,69%,
- Дзержинский район – 85,91%,
- Калуга – 85,58%,
- Людиновский район – 85,41%,
- Обнинск – 85,31%,
- Малоярославецкий район – 85%,
- Кировский район – 82,76%,
- Износковский район – 82,1%.
Данные на 10 февраля.
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