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В Калужской области запретили работу мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 11.02.2022 10:55 19 2188
В Калужской области запретили работу мигрантов в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите

В Калужской области через три месяца вступят в силу ограничения для мигрантов, работающих по патентам. Об этом утром в пятницу, 11 февраля, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками, - заявил губернатор.

Также Шапша рассказал, что Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее губернатор устроил внезапную проверку в миграционном центре в Боровском районе.

Пресс-служба правительства Калужской области опубликовала выдержку из постановления губернатора:

«Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст:

а) торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код 47 - перепродажа (продажа без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д.), в том числе:

  • торговля розничная в неспециализированных магазинах (код 47 .1 );
  • торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47 .2);
  • торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код 47.3);
  • торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (код 47.4);
  • торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код 47.5);
  • торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (код 47.6);
  • торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (код 47.7);
  • торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8); торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (код 47.9);

б) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3 -пассажирские перевозки наземным транспортом, кроме перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом), в том числе:

  • деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31);
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32);
  • деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39);

в) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56 - услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, работающих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест для сидения или без), в том числе:

  • деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код 56.1 );
  • деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания (код 56.2);
  • подача напитков (код 56.3);

г) деятельность агентств по подбору персонала (код 78.10 – деятельность по ведению списка вакансий занятости и обращений, а также размещения заявлений кандидатов, не являющихся служащими данного бюро трудоустройства)».

Сроки приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, по видам экономической деятельности - 3 месяца со дня вступления в силу постановления.

UPD. Опубликовано постановление правительства Калужской области об ограничениях для мигрантов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 11.02.2022 10:55 19 2188
Тэги: общество область владислав шапша
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