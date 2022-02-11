Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом
Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил губернатор Владислав ШАПША.
- Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии, - подчеркнул Шапша.
Ранее он рассказал о внезапной проверке, которую устроил в миграционном центре в Боровском районе. Там губернатор обнаружил мигранта, который купил сертификат о владении русским языком.
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