Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом

Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил губернатор Владислав ШАПША.

- Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии, - подчеркнул Шапша.

Ранее он рассказал о внезапной проверке, которую устроил в миграционном центре в Боровском районе. Там губернатор обнаружил мигранта, который купил сертификат о владении русским языком.

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