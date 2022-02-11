Владислав Шапша устроил внезапную проверку в миграционном центре

Утром в пятницу, 11 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША без предупреждения заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе.

- Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!

Шапша сообщил, что принял новое решение по мигрантам.

- С 11 февраля все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки, - заявил губернатор.

Губернатор опубликовал видео из миграционного центра.

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