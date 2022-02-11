Депутаты согласовали покупку здания детского сада в Калуге

10 февраля на заседании Городской Думы депутаты согласовали МБДОУ «Детство» «Центр развития ребёнка» города Калуги приобретение в муниципальную собственность детского сада, расположенного на улице Сиреневый бульвар.

Здание площадью 4 389 кв. м рассчитано на 325 мест, сумма сделки – 538 миллионов рублей.

В настоящее время в микрорайоне Правобережье остро стоит проблема нехватки мест в детских садах, в очереди стоит 320 детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей ПАВЛОВ предложил также рассмотреть возможность строительства или приобретения нового здания для «Калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов». В новом здании должны быть созданы все условия для комфортного проживания и оказания необходимой медицинской помощи.

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