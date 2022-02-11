Территорию бывшего завода «Кристалл» в Калуге начнут развивать в 2022 году

В 2022 году в Калуге планируется начать заниматься территорией бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл». Об этом вечером 10 февраля в рамках своего отчета перед депутатами гордумы сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Я думаю, что мы уже в этом году постараемся зайти на развитие застроенной территории внутри бывшего ликеро-водочного завода на улице Билибина, - заявил Денисов.

Пока он не уточнил, что именно там хотят сделать.

Напомним, после банкротства завода здание в районе перекрестка улиц Ленина и Билибина пустуют. В 2018 году обсуждались планы по созданию креативного кластера, но проект не удалось реализовать.

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