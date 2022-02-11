В Калужской области за неделю подорожали капуста, свекла, печенье и масло

В Калужской области за неделю, со 2 по 9 февраля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в правительстве региона.

Капуста подорожала на 2,6%, свекла – на 2,4%, морковь – на 2,3%, картофель – на 1,9%, помидоры – на 1,4%, печенье – на 0,9%, сливочное масло – на 0,4%.

При этом уменьшились цены на сырокопченую колбасу - на 0,6%.

По данным официальной статистики в Калуге среди соседних областных центров самые дешевые консервы, растительное масло, маргарин, яйца, сахар, соль, хлеб и бананы. Самые высокие – на сосиски, сардельки, сыры, молоко и лук.

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