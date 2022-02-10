Главные новости в Калужской области 10 февраля: проблемы с автобусами и протекающие крыши

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во четверг, 10 февраля.

В Калуге вновь возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта. Городские власти пеняют на ГИБДД, а те уверяют, что не виноваты.

Культурно-историческое наследие Калуги снова потекло. Наш репортаж.

Новая остановка с usb-розетками появилась у Дворца спорта.

В Калужской области 1106 человек заболели коронавирусом за сутки.

Шапша попросил федеральное правительство выделить деньги на реконструкцию трассы М3 «Украина».

Стоимость проезда по канатной дороге в Калуге сравняют с ценой билета на общественный транспорт.

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