В Калужской области признаны фиктивными два брака россиян с иностранцами

В Калужской области прокуратура провела проверку двух браков, заключенных между россиянами и иностранцами в Малоярославецком районе. Их признали фиктивными, сообщили в четверг, 10 февраля, в пресс-службе ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что в загс эти пары пошли после того, как россиянам заплатили.

Теперь браки признаны судом незаконными.

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