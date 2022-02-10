В Калужской области признаны фиктивными два брака россиян с иностранцами
В Калужской области прокуратура провела проверку двух браков, заключенных между россиянами и иностранцами в Малоярославецком районе. Их признали фиктивными, сообщили в четверг, 10 февраля, в пресс-службе ведомства.
В ходе разбирательства выяснилось, что в загс эти пары пошли после того, как россиянам заплатили.
Теперь браки признаны судом незаконными.
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