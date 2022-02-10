В Калуге открылась выставка, посвященная 95-летию ДОСААФ

23 января исполнилось 95 лет ДОСААФ России, а 25 февраля 95-летний юбилей отметит ДОСААФ Калужской области.

В Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области была подготовлена тематическая выставка. В экспозиции представлены документы, книги, фотографии, раскрывающие основные вехи истории Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

Выставку посетили Глава городского самоуправления Калуги Юрий МОИСЕЕВ и депутат Городской Думы, руководитель регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство» Андрей ГОЛУБЕВ.

Депутаты поздравили членов ДОСААФ с юбилеем и поблагодарили за добросовестный труд.

- На протяжении 95 лет организация остаётся популярной и востребованной, это говорит о том, что её деятельность актуальна и приносит пользу обществу, – подчеркнул Юрий Моисеев. – В ДОСААФ создана уникальная система воспитания настоящих патриотов, здесь молодых людей не только учат прикладным дисциплинам, но и заботятся о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Даже если воспитанники ДОСААФ и не свяжут свою жизнь с военной службой, они всё равно станут настоящими патриотами и получат те знания и навыки, которые пригодятся им во многих сферах деятельности.

Глава Калуги пожелал ДОСААФ успехов, дальнейшего развития и многих лет плодотворной работы, а также поблагодарил сотрудников архива за организацию выставки.

Андрей Голубев в свою очередь поблагодарил членов общества за активное участие в поисковом движении, благодаря которому удаётся восстановить имена павших защитников Отечества и сохранить память об их подвиге.

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