В Калужской области 34 диких животных погибли за год в ДТП

В Калужской области за 2021 год автомобилисты насмерть сбили 34 диких животных. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Выявлено 11 случаев незаконной охоты на копытных, информация по которым направлена в правоохранительные органы.

За 2021 год выдано около 32 тысяч разрешений охоту. Областной бюджет пополнился на 1,4 миллиона рублей, федеральный – на 3,1 миллиона.

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